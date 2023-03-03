銷售數據改善 市場調整內房股迎入市良機 （附內房目標價）

內房股早前隨大市調整，隨着2月份內房銷售數據改善，建銀國際認為板塊早前的調整是入市良機。

根據CRIC數據，2月內房銷售持續改善。數字反映，2月份中國主要開發商的合同銷售繼續顯示銷售復甦，較1月份改善。2月份按月增27%的增幅，主要由於農曆新年期間的低基數低，以及近期支持房地產行業的政策提振了購房者情緒。

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中國房產開發商也表現出改善，2月份銷售額同比增長10%。數據亦反映房價趨於穩定。

優質內房 料次季恢復增長

詳細行業數據反映，行業消售現分歧。不同類別的開發商之間的分歧為當前的複甦提供了一個更微妙的視角。今年兩個月，國有內房按年增長50%。而優質的民營房企銷量按年降幅收窄至9%。

儘管陷入困境的民營房企跌幅也從12月的75%按年降幅，收窄至2月的跌51%。這反映即使市場正在復甦，國有企業和優質民營企業等優質房企仍是購房者的首選。建銀國際指，國有房企已經開始增長，優質開發商有望從二季度起恢復增長。

優質民企民營房企 料有更高上漲空間

對於內房的的前景，建銀國際指出，市場調整是一個很好的切入點。主要內房股價在2月份調整了約15%，回到去年11月初的水平。投資者普遍預期，即將舉行的「兩會」，不會宣布重大政策變化。儘管如此，過去幾個月房產市場的銷售勢頭持續改善，優質民營房企的再融資進展迅速。因此，建銀國際預期民營房企股價會有更多上漲空間。

相比之下，國有房企相關的盈利風險持謹慎態度，並擔心其估值可能不完全合理。短期而言，看好優質民營企業，尤其是美的房置 （03990） ，或預期業績具有韌性的國有企業，包括綠城 （03900） 和越秀地產 （00123） 。

長綫而言，看好中海外（006888）、華潤置地 （01109） 、萬科 （02202） 等大型國企。由於這些企業的規模、相對穩定的運營、正面的財務業績和不斷上漲的股價，有可能成為市場整合者。

報告來源：銀行國際

編輯：錢家鋒

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