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樓市開局亮麗 今年可收回失地？

地產 17:13 2023/03/04

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乘着中港正式通關之勢，今年樓市一掃頹風，樓價指數今年首兩個月已急彈4.76%，漲幅創10年同期最勁，隨着息口及經濟前景逐漸明朗化，樓價大有收復去年跌幅之勢。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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