樓市開局亮麗 今年可收回失地？ 地產 17:13 2023/03/04 分享： 分享： 乘着中港正式通關之勢，今年樓市一掃頹風，樓價指數今年首兩個月已急彈4.76%，漲幅創10年同期最勁，隨着息口及經濟前景逐漸明朗化，樓價大有收復去年跌幅之勢。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 三大數據顯示新盤重回正軌 2023/02/24 三大數據顯示新盤重回正軌 發債投資 2023/02/27 發債投資 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 2023/02/28 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 又再跳價 2023/03/02 又再跳價 你可能感興趣 三大數據顯示新盤重回正軌 12:00 2023/02/24 三大數據顯示新盤重回正軌 發債投資 01:00 2023/02/27 發債投資 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 19:00 2023/02/28 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 最新專欄文章 專家樓論 - 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 專家樓論 - 私樓動工量大波動 2023/03/03 私樓動工量大波動 專家樓論 - 又再跳價 2023/03/02 又再跳價 專家樓論 - 通關後 舖位反應最快 2023/03/01 通關後 舖位反應最快 專家樓論 - 新盤先住後付去庫存 2023/02/28 新盤先住後付去庫存 二手市場 香港物業 樓價 CCL