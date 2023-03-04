樓市開局亮麗 今年可收回失地?

乘着中港正式通關之勢，今年樓市一掃頹風，樓價指數今年首兩個月已急彈4.76%，漲幅創10年同期最勁，隨着息口及經濟前景逐漸明朗化，樓價大有收復去年跌幅之勢。

樓價指數兩月急彈4.76%

樓價漲幅為約10年最勁

息口見頂及通關效應帶動

今年樓市形勢大好，CCL9周呈現6升2跌（1周暫停），兩次下跌幅度均不足0.5%，而最近4周中，更有2周上升幅度多於1%，似乎反映市場追價意慾正在轉強，有利樓市升勢持續。

事實上，CCL今年以來已累漲4.76%，由去年底錄156.77點，衝至164.23點，不但漲幅為約10年最勁，更已收復去年全年挫15.05%中不少跌幅。

翻查過去20年紀錄，只有5年CCL首2個月，錄得升幅多於今年反彈幅度，彈幅分別5.06%至16.19%，較近一次為2013年首兩個月，當時CCL急彈5.06%。

近期樓市上升，正是受到各種利好因素推動，包括息口有機會年內見頂，以及通關帶動經濟復甦等。而日前內地公布2月製造業採購經理指數（PMI），進一步攀升至52.6，不但高於1月的50.1兼處於擴張期，更創下2012年4月以來，約11年高位，反映內地經濟有回暖迹象，無疑對本港經濟復甦產生正面作用。