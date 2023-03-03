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新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走?

地產 14:00 2023/03/03

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去年大量新盤延至今年銷售，再加上今、明兩年進入新盤落成高峰期，當中不少會在今年以樓花形式推出，令今年成新盤供應高峰期，或拖累樓價復甦步伐。

  • 今、明兩年新盤落成高峰期
  • 今年將共3.7萬伙私樓落成
  • 發展商或採貼市價策略推盤

隨着政府過去一段時間積極推地，近年私樓落成量已經較10年前明顯回升，以過去5年私樓落成量計算，平均每年約1.75萬伙，跟過去5年一手吸納量每年約1.6萬伙相若，令到私樓供應維持相對平衡水平。

然而，去年受到加息及疫情影響，發展商推遲了賣樓步伐，據中原地產研究部數據指，2022年落成的私人住宅已售出逾6成半單位，比例略低於過往的7成半至8成。部分原本部署在去年推售的新盤，將會遲至今年開售。

若果再加上今、明兩年，合共有3.7萬伙私樓落成，發展商一般在樓盤落成量預售樓花，盡早讓資金回籠，令到今年成為新盤推售高峰期。

按照本報年初統計，今年潛在新盤供應達119個，有接近4萬伙有機會推售，即使最終只有其中5至6成單位推出，相較於過去私樓吸納量維持在1.6萬至1.8萬伙水平為高`，故在市場競爭加劇的情況下，相信發展商或需要採取貼市價策略推盤，才能夠刺激新盤銷情。

隨着疫後社會已經步入復常，而加息周期亦進入尾聲，相信新盤供應及發展商推盤策略，將會成為影響樓市復甦力度，預計在大量新盤搶走市場焦點及購買力，將會減慢整體樓價反彈及復甦步伐

今年新盤供應量增

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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