  • 17°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 07:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾淵滄：向巴菲特學習 在企業最輝煌時期沽貨

財金猛人追蹤 07:16 2023/03/06

分享：

分享：

股神巴菲特的一舉一動備受世人關注，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡2月14日公布其2022年第4季持倉變動，巴郡大手減持其在上一季才建倉的台積電ADR持股86%，消息一出，台積電股價隨即自近期高位下挫。

資深投資者曾淵滄在接受《Money Times》專訪時表示，「對於想短炒嘅人，其實可以借鑒巴菲特的操作。」

巴菲特甚少投資中資股，當年的中石油 （00857） 和比亞迪 （01211） 是少數獲得巴菲特垂青的中資股。不過，巴郡自去年起開始減持比亞迪，令市場擔心比亞迪會否步中石油的後塵。

想知曾淵滄的收息心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

曾淵滄指出，巴菲特當年分批沽售中石油，在沽貨期間，中石油股價還處上升階段，當時許多人取笑股神這麼快就沽貨離場，不過，最終當股神沽清他手上的中石油之後，中石油股價就開始從高位跌下來，至今仍無法回到當年股神沽售的價格。

「不得不佩服巴菲特的眼光，巴菲特當年沽中石油時，中石油股價係愈沽愈升，理由是因為該企業正處於黃金時期。」

他續指，巴菲特不會在公司處於頂峰時才沽貨，反而要在公司意氣風發時沽貨，所以在股神開始出貨時，公司還有一段光輝的日子。

更多投資心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

曾淵滄續指，「我好佩服巴菲特買蘋果，巴菲特是在庫克（Tim Cook）上場之後先買蘋果，因為庫克在產品的銷售上青出於藍，更勝過創辦人喬布斯，所以管理層非常重要。」

《2023年電子書系列》層出不窮 新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

最新專欄文章

瑞士百達陳東：幣策有望寬鬆
2023/03/02
瑞士百達陳東：幣策有望寬鬆
安本金彪：看好輕資產類消費率先回暖
2023/02/28
安本金彪：看好輕資產類消費率先回暖
洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控
2023/02/25
洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
2023/02/24
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
東亞李振豪：港股後局 留意兩會3大範疇
2023/02/22
東亞李振豪：港股後局 留意兩會3大範疇
港股 美股 比亞迪 減持 台積電 巴菲特 邢李㷧 曾淵滄

下一篇文章

洪灝：從A股修復幅度看港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
景順趙耀庭：顯示中國迅速復常數據不止PMI（第二版）
洪灝：從A股修復幅度看港股
洪灝：從A股修復幅度看港股
兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）
兩會前夕 瑞銀汪濤3大預測（附內地主要經濟數據2月預測）
管濤 人幣滙率「有升有跌」具積極意義
管濤 人幣滙率「有升有跌」具積極意義
【星級名家】曾淵滄：新世界值得期待（一文盡覽）
【星級名家】曾淵滄：新世界值得期待（一文盡覽）