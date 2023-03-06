曾淵滄：向巴菲特學習 在企業最輝煌時期沽貨

股神巴菲特的一舉一動備受世人關注，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡2月14日公布其2022年第4季持倉變動，巴郡大手減持其在上一季才建倉的台積電ADR持股86%，消息一出，台積電股價隨即自近期高位下挫。

資深投資者曾淵滄在接受《Money Times》專訪時表示，「對於想短炒嘅人，其實可以借鑒巴菲特的操作。」

巴菲特甚少投資中資股，當年的中石油 （00857） 和比亞迪 （01211） 是少數獲得巴菲特垂青的中資股。不過，巴郡自去年起開始減持比亞迪，令市場擔心比亞迪會否步中石油的後塵。

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曾淵滄指出，巴菲特當年分批沽售中石油，在沽貨期間，中石油股價還處上升階段，當時許多人取笑股神這麼快就沽貨離場，不過，最終當股神沽清他手上的中石油之後，中石油股價就開始從高位跌下來，至今仍無法回到當年股神沽售的價格。

「不得不佩服巴菲特的眼光，巴菲特當年沽中石油時，中石油股價係愈沽愈升，理由是因為該企業正處於黃金時期。」

他續指，巴菲特不會在公司處於頂峰時才沽貨，反而要在公司意氣風發時沽貨，所以在股神開始出貨時，公司還有一段光輝的日子。

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曾淵滄續指，「我好佩服巴菲特買蘋果，巴菲特是在庫克（Tim Cook）上場之後先買蘋果，因為庫克在產品的銷售上青出於藍，更勝過創辦人喬布斯，所以管理層非常重要。」

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