  • 24°C
香港時間 : 2023307日 (週二) 15:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾淵滄：巴菲特沽貨 可短炒一波

財金猛人追蹤 14:14 2023/03/07

分享：

分享：

股神巴菲特的一舉一動備受世人關注，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡2月14日公布其2022年第4季持倉變動，巴郡大手減持其在上一季才建倉的台積電ADR持股86%，消息一出，台積電股價隨即自近期高位下挫。

資深投資者曾淵滄在接受《Money Times》專訪時表示，「對於想短炒嘅人，其實可以借鑒巴菲特的操作。」

巴菲特甚少投資中資股，當年的中石油 （00857） 和比亞迪 （01211） 是少數獲得巴菲特垂青的中資股。不過，巴郡自去年起開始減持比亞迪，令市場擔心比亞迪會否步中石油的後塵。

想知曾淵滄的收息心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

曾淵滄指出，巴菲特當年分批沽售中石油，在沽貨期間，中石油股價還處上升階段，當時許多人取笑股神這麼快就沽貨離場，不過，最終當股神沽清他手上的中石油之後，中石油股價就開始從高位跌下來，至今仍無法回到當年股神沽售的價格。

「不得不佩服巴菲特的眼光，巴菲特當年沽中石油時，中石油股價係愈沽愈升，理由是因為該企業正處於黃金時期。」

他續指，巴菲特不會在公司處於頂峰時才沽貨，反而要在公司意氣風發時沽貨，所以在股神開始出貨時，公司還有一段光輝的日子。

更多投資心法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

曾淵滄續指，「我好佩服巴菲特買蘋果，巴菲特是在庫克（Tim Cook）上場之後先買蘋果，因為庫克在產品的銷售上青出於藍，更勝過創辦人喬布斯，所以管理層非常重要。」

《2023年電子書系列》層出不窮 新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

Tesla發展無稀土永磁馬達 影響未來中美角力？
2023/03/06
Tesla發展無稀土永磁馬達 影響未來中美角力？
【有圖有勢】美股納指升幅擴大至0.9% 中概股普漲 港夜期升105點
2023/03/06
【有圖有勢】美股納指升幅擴大至0.9% 中概股普漲 港夜期升105點

你可能感興趣

Tesla發展無稀土永磁馬達 影響未來中美角力？
14:46 2023/03/06
Tesla發展無稀土永磁馬達 影響未來中美角力？
【有圖有勢】美股納指升幅擴大至0.9% 中概股普漲 港夜期升105點
23:41 2023/03/06
【有圖有勢】美股納指升幅擴大至0.9% 中概股普漲 港夜期升105點

最新專欄文章

曾淵滄 點評地產股強弱（新世界 領展 港鐵 附目標價及預測數據）
今日
曾淵滄 點評地產股強弱（新世界 領展 港鐵 附目標價及預測數據）
瑞士百達陳東：幣策有望寬鬆
2023/03/02
瑞士百達陳東：幣策有望寬鬆
安本金彪：看好輕資產類消費率先回暖
2023/02/28
安本金彪：看好輕資產類消費率先回暖
洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控
2023/02/25
洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
2023/02/24
洪灝：恒指曾3次升上3萬點 共通點是經濟極差
港股 美股 比亞迪 減持 台積電 巴菲特 邢李㷧 曾淵滄

上一篇文章

沈建光：中國經濟5大變化隱憂仍存

下一篇文章

曾淵滄 點評地產股強弱（新世界 領展 港鐵 附目標價及預測數據）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

名家看兩會 連平：十大看點值得關注
名家看兩會 連平：十大看點值得關注
名家看兩會 ING彭藹嬈：今年經濟增長在兩大焦點
名家看兩會 ING彭藹嬈：今年經濟增長在兩大焦點
曾淵滄：巴菲特沽貨 可短炒一波
曾淵滄：巴菲特沽貨 可短炒一波
曾淵滄 點評地產股強弱（新世界 領展 港鐵 附目標價及預測數據）
曾淵滄 點評地產股強弱（新世界 領展 港鐵 附目標價及預測數據）
洪灝：中國周期明顯見底（「從A股修復幅度看港股」第二版）
洪灝：中國周期明顯見底（「從A股修復幅度看港股」第二版）
名家看兩會 任澤平：政策聚焦九方面
名家看兩會 任澤平：政策聚焦九方面