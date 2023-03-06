易綱等人行官員重磅發聲：內房高血壓有好轉

國新辦舉行「權威部門話開局」系列主題新聞發布會，央行行長易綱，央行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝就目前市場的熱點——內房和人民幣滙率答記者問。

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內房「高血壓」有好轉

對於房地產市場的發展現狀，潘功勝指已經看到改善。他用「高血壓」去形容過去的房地產市場，他說，從2021年下半年以來，以恒大為代表的部分房地產企業由於長期「高杠桿、高負債、高周轉」經營，患上了嚴重的「高血壓」，資產負債表持續處於高風險狀態，最終不可持續，出現風險。

「我們比喻，從高血壓變成中風。」

他說，加上房地產市場中長期需求下跌，以及持續三年的疫情沖擊對就業、收入預期影響較大，多重因素的疊加放大了房地產市場風險外溢。但他又說，針對房地產市場出現的調整，金融監管部門出台了「金融16條」，從供給和需求兩端發力，促進房地產市場平穩運行，出台了改善優質房企資產負債表計劃等，房地產市場已經有所改善。

「近一段時期，市場信心加快恢復，房地產市場交易活躍性有所上升，房地產行業尤其是優質房地產企業的融資環境明顯改善。」

潘功勝強調，我國城鎮化仍然處於發展階段，居民家庭改善性住房需求潛力較大，租購並舉的發展模式也有很大發展空間。下一步，將繼續堅持「房住不炒」的定位......

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