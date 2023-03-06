本周兩大關注 暫仍看好美元

本周重點關注鮑威爾國會聽證會言論及美國公布就業報告情況。

聯邦儲備基金息率究竟於5.25厘還是5.5厘見頂，甚至於更高水平見頂，成為近期市場熱話。

市場最初提出有關討論，主要由於上月美國公布了強勁的1月就

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