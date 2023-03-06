歐元支持位1.04美元 財金專欄 2023/03/06 分享： 分享： 歐元區2月年通脹率高企8.5%，令市場擔心可能要使歐央行加大加息步伐。但這一來則可能會損區內經濟，尤其損害較脆弱的南歐經濟。擴大加息預期已使意大利10年債息推上4.6%的危險水平。本周重點看美國就業報 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周兩大關注 暫仍看好美元 今日 本周兩大關注 暫仍看好美元 英鎊下試1.18美元 今日 英鎊下試1.18美元 日圓繼續觀望 今日 日圓繼續觀望 澳元支持位66美仙 今日 澳元支持位66美仙 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 你可能感興趣 本周兩大關注 暫仍看好美元 今日 01:00 本周兩大關注 暫仍看好美元 英鎊下試1.18美元 今日 01:00 英鎊下試1.18美元 日圓繼續觀望 今日 01:00 日圓繼續觀望 最新專欄文章 加元雪上加霜 今日 加元雪上加霜 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 澳元支持位66美仙 今日 澳元支持位66美仙 日圓繼續觀望 今日 日圓繼續觀望 英鎊下試1.18美元 今日 英鎊下試1.18美元 中國 經濟 美國 美元 指數 英國 銀行 通脹 銷售 樓價