歐元支持位1.04美元

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財金專欄 2023/03/06

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歐元區2月年通脹率高企8.5%，令市場擔心可能要使歐央行加大加息步伐。但這一來則可能會損區內經濟，尤其損害較脆弱的南歐經濟。擴大加息預期已使意大利10年債息推上4.6%的危險水平。本周重點看美國就業報

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撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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