英鎊下試1.18美元 財金專欄 2023/03/06 分享： 分享： 辛偉誠政府與歐盟就北愛邊境問題達成協議。如通過，英國雖可掃除與歐盟之間的緊張關係避免貿易紛爭。但長遠會容易使北愛與英國分離。這解釋協議達成消息卻未見對英鎊帶來刺激。至於上周英倫銀行行長暗示加息周期見頂 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周兩大關注 暫仍看好美元 今日 本周兩大關注 暫仍看好美元 歐元支持位1.04美元 今日 歐元支持位1.04美元 日圓繼續觀望 今日 日圓繼續觀望 澳元支持位66美仙 今日 澳元支持位66美仙 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 你可能感興趣 本周兩大關注 暫仍看好美元 今日 01:00 本周兩大關注 暫仍看好美元 歐元支持位1.04美元 今日 01:00 歐元支持位1.04美元 日圓繼續觀望 今日 01:00 日圓繼續觀望 最新專欄文章 加元雪上加霜 今日 加元雪上加霜 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 澳元支持位66美仙 今日 澳元支持位66美仙 日圓繼續觀望 今日 日圓繼續觀望 歐元支持位1.04美元 今日 歐元支持位1.04美元 中國 經濟 美國 美元 指數 英國 銀行 通脹 銷售 樓價