英鎊下試1.18美元

辛偉誠政府與歐盟就北愛邊境問題達成協議。如通過，英國雖可掃除與歐盟之間的緊張關係避免貿易紛爭。但長遠會容易使北愛與英國分離。這解釋協議達成消息卻未見對英鎊帶來刺激。至於上周英倫銀行行長暗示加息周期見頂

...