隨美國10年債息升越4厘這心理關位，使對美債息變化向以敏感的日圓亦跌至靠近137兌1美元水平。對於日圓本周焦點主要有二，分別是日央行的議息會及美國公布的就業報告。回顧12月中，當日圓約處137水平，日

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