周二澳央行將議息，加息25基點，把息率推上3.6厘是市場預期共識。回顧於2月初議息會，澳央行在貨幣政策上已變得積極。現市場關注在是次會議中澳央行在貨幣政策上又會否有新改變。另外，大家也要關注內地於「兩

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