澳元支持位66美仙 財金專欄 2023/03/06 分享： 分享： 周二澳央行將議息，加息25基點，把息率推上3.6厘是市場預期共識。回顧於2月初議息會，澳央行在貨幣政策上已變得積極。現市場關注在是次會議中澳央行在貨幣政策上又會否有新改變。另外，大家也要關注內地於「兩 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周兩大關注 暫仍看好美元 今日 本周兩大關注 暫仍看好美元 歐元支持位1.04美元 今日 歐元支持位1.04美元 英鎊下試1.18美元 今日 英鎊下試1.18美元 日圓繼續觀望 今日 日圓繼續觀望 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 你可能感興趣 本周兩大關注 暫仍看好美元 今日 01:00 本周兩大關注 暫仍看好美元 歐元支持位1.04美元 今日 01:00 歐元支持位1.04美元 英鎊下試1.18美元 今日 01:00 英鎊下試1.18美元 最新專欄文章 加元雪上加霜 今日 加元雪上加霜 紐元阻力位65美仙 今日 紐元阻力位65美仙 日圓繼續觀望 今日 日圓繼續觀望 英鎊下試1.18美元 今日 英鎊下試1.18美元 歐元支持位1.04美元 今日 歐元支持位1.04美元 中國 經濟 美國 美元 指數 英國 銀行 通脹 銷售 樓價