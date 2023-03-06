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澳元支持位66美仙

財金專欄 2023/03/06

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周二澳央行將議息，加息25基點，把息率推上3.6厘是市場預期共識。回顧於2月初議息會，澳央行在貨幣政策上已變得積極。現市場關注在是次會議中澳央行在貨幣政策上又會否有新改變。另外，大家也要關注內地於「兩

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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