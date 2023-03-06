紐元阻力位65美仙 財金專欄 2023/03/06 分享： 分享： 受惠於中國經濟在疫後高速反彈（內地官方綜合PMI攀至56.3指數點），紐元滙價亦於61美仙找到支持。本周重點將集中在周五，新西蘭將公布2月製造業採購經理指數及房屋銷售。面對紐元息率現今高企4.75厘， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 本周兩大關注 暫仍看好美元 今日 本周兩大關注 暫仍看好美元 歐元支持位1.04美元 今日 歐元支持位1.04美元 英鎊下試1.18美元 今日 英鎊下試1.18美元 日圓繼續觀望 今日 日圓繼續觀望 澳元支持位66美仙 今日 澳元支持位66美仙 你可能感興趣 本周兩大關注 暫仍看好美元 今日 01:00 本周兩大關注 暫仍看好美元 歐元支持位1.04美元 今日 01:00 歐元支持位1.04美元 英鎊下試1.18美元 今日 01:00 英鎊下試1.18美元 最新專欄文章 加元雪上加霜 今日 加元雪上加霜 澳元支持位66美仙 今日 澳元支持位66美仙 日圓繼續觀望 今日 日圓繼續觀望 英鎊下試1.18美元 今日 英鎊下試1.18美元 歐元支持位1.04美元 今日 歐元支持位1.04美元 中國 經濟 美國 美元 指數 英國 銀行 通脹 銷售 樓價