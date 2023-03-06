受惠於中國經濟在疫後高速反彈（內地官方綜合PMI攀至56.3指數點），紐元滙價亦於61美仙找到支持。本周重點將集中在周五，新西蘭將公布2月製造業採購經理指數及房屋銷售。面對紐元息率現今高企4.75厘，

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