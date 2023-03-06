加拿大通脹及經濟同時回落，去年第四季GDP更是零增長，令市場更加相信加央行早前就加息周期已見頂的說法。既然加拿大停加息，往後重點觀察便看美息變化。美國加息愈大與加拿大息差拉遠固然不利加元。倘美國加息導

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