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加元雪上加霜

財金專欄 2023/03/06

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加拿大通脹及經濟同時回落，去年第四季GDP更是零增長，令市場更加相信加央行早前就加息周期已見頂的說法。既然加拿大停加息，往後重點觀察便看美息變化。美國加息愈大與加拿大息差拉遠固然不利加元。倘美國加息導

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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