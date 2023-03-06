新盤復常路漫長 地產 12:00 2023/03/06 分享： 分享： 踏入2023年第三個月，新盤市場開始復常，發展商加快推盤。不過，由於今年首2個月一手成交量仍只有1408宗，全年成交量要追求疫情前水平有挑戰，更難以追回去年損失的成交量。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市分析 相關文章 三大數據顯示新盤重回正軌 2023/02/24 三大數據顯示新盤重回正軌 新盤先住後付去庫存 2023/02/28 新盤先住後付去庫存 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 你可能感興趣 三大數據顯示新盤重回正軌 12:00 2023/02/24 三大數據顯示新盤重回正軌 新盤先住後付去庫存 01:00 2023/02/28 新盤先住後付去庫存 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 14:00 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 最新專欄文章 銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？ 2023/03/03 銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？ 300萬上車盤首置印花稅降至100元 仍難救納米樓危機 2023/03/02 300萬上車盤首置印花稅降至100元 仍難救納米樓危機 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 2023/02/28 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 屋苑商舖出租率高 成長綫投資者目標 2023/02/28 屋苑商舖出租率高 成長綫投資者目標 內地客未全面回歸 勿過分憧憬 2023/02/27 內地客未全面回歸 勿過分憧憬 一手市場 九龍東 KOKO ROSSO 發展商