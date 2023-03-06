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新盤復常路漫長

地產 12:00 2023/03/06

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踏入2023年第三個月，新盤市場開始復常，發展商加快推盤。不過，由於今年首2個月一手成交量仍只有1408宗，全年成交量要追求疫情前水平有挑戰，更難以追回去年損失的成交量。

...

欄名 : 樓市分析

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