復常效應續發力 撐住美國經濟

美國加息周期去年3月展開以來，聯儲局連續加了8次息，累積加幅達4.5厘，然而，如此急速加速依然未能令經濟明顯冷卻，美國失業率極低，勞動參與率無改善，美國企業獲利指標顯示，企業盈利亦不俗。加息下經濟保持堅韌，究其原因，可能與復常效應較預期持久有關。

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