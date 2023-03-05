復常效應續發力 撐住美國經濟 國際 22:40 2023/03/05 分享： 分享： 美國加息周期去年3月展開以來，聯儲局連續加了8次息，累積加幅達4.5厘，然而，如此急速加速依然未能令經濟明顯冷卻，美國失業率極低，勞動參與率無改善，美國企業獲利指標顯示，企業盈利亦不俗。加息下經濟保持堅韌，究其原因，可能與復常效應較預期持久有關。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 2023/03/03 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/01 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 2023/02/27 美經濟熱通脹仍強 加息預期又升溫 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 2023/02/28 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 你可能感興趣 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 22:15 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 18:33 2023/03/03 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 22:54 2023/03/01 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 最新專欄文章 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 國金札記 - 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 國金札記 - AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/02 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 國金札記 - ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 2023/03/01 ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 國金札記 - 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 2023/02/28 經濟熱＋通脹仍強 美加息預期又升溫 經濟數據表現 就業 經濟 就業人數 加息 美國 通脹 失業率