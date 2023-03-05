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復常效應續發力 撐住美國經濟

國際 22:40 2023/03/05

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美國加息周期去年3月展開以來，聯儲局連續加了8次息，累積加幅達4.5厘，然而，如此急速加速依然未能令經濟明顯冷卻，美國失業率極低，勞動參與率無改善，美國企業獲利指標顯示，企業盈利亦不俗。加息下經濟保持堅韌，究其原因，可能與復常效應較預期持久有關。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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