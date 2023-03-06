李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 財金專欄 2023/03/06 分享： 分享： 作為第一大黨民建聯主席，李慧琼料將從黨友譚耀宗手上，接下全國人大常委之職。從政20多年，李慧琼由區議員到黨主席，一直順風順水，原為會計師的她，當年從政代價是在所屬會計師樓不能出任要職。 全國人大常委雖然 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 2023/03/03 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 有政戲 - 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 2023/03/02 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 有政戲 - 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 2023/03/01 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 有政戲 - 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 2023/02/28 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 有政戲 - 何時放寬口罩令 港府3大考量 2023/02/27 何時放寬口罩令 港府3大考量 香港 立法會 選舉 基本法 民建聯 立法會選舉 人大常委 譚耀宗 李慧琼 畢馬威