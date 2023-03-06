李慧琼料任人大常委 從政「有段故」

作為第一大黨民建聯主席，李慧琼料將從黨友譚耀宗手上，接下全國人大常委之職。從政20多年，李慧琼由區議員到黨主席，一直順風順水，原為會計師的她，當年從政代價是在所屬會計師樓不能出任要職。

全國人大常委雖然

...