復常效應持續發力 撑住美國經濟 財金專欄 2023/03/06 分享： 分享： 美國加息周期去年3月展開以來，聯儲局連續加了8次息，累積加幅達4.5厘。然而，如此急速加息依然未能令經濟明顯冷卻，美國失業率極低，勞動參與率無改善，美國企業獲利指標顯示，企業盈利亦不俗。加息下經濟保持 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 復常效應續發力 撐住美國經濟 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 國金札記 - 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 國金札記 - AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/02 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 國金札記 - ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 2023/03/01 ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 疫情 美國 通脹 加息 行業 就業 餐廳 電影 失業 失業率