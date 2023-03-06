  • 19°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復常效應持續發力 撑住美國經濟

財金專欄 2023/03/06

分享：

分享：

美國加息周期去年3月展開以來，聯儲局連續加了8次息，累積加幅達4.5厘。然而，如此急速加息依然未能令經濟明顯冷卻，美國失業率極低，勞動參與率無改善，美國企業獲利指標顯示，企業盈利亦不俗。加息下經濟保持

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

復常效應續發力 撐住美國經濟
2023/03/05
復常效應續發力 撐住美國經濟
收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？
2023/03/03
收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？
國金札記 - 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身
2023/03/03
收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身
國金札記 - AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽
2023/03/02
AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽
國金札記 - ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？
2023/03/01
ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？
疫情 美國 通脹 加息 行業 就業 餐廳 電影 失業 失業率

下一篇文章

中國經濟增長 預期目標靠低原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 壞消息之外的好消息！
壞消息之外的好消息！
有政戲 - 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？
「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？
守保歷加中軸 建行上望5.3元
守保歷加中軸 建行上望5.3元
瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族
瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族
港拼經濟露曙光 創科金融齊領軍
港拼經濟露曙光 創科金融齊領軍
中字股實力談 - 中央政府換屆 大牛市將出現
中央政府換屆 大牛市將出現