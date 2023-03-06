洪灝：從A股修復幅度看港股

思睿集團首席經濟學家洪灝，在招商銀行舉辦的「2023年私人銀行投資策略報告會」上，發表了他對股市的最新看法，其中中國已經過了周期底部，A股大概修復了不到三分之一。此外，對港股、美股亦有評論。

洪灝表示，去年10月底的時候，市場回到了2008年金融危機最差的時候。這就很奇怪，因為畢竟去年中國新增存款18萬億，這是過去三年都沒有見過，同時市場的成交也是過去十年最低的。

第一，根據周期分析，發現所有宏觀經濟部門的宏觀變數，同時有規律的向同一個方向以既定的節奏運行，所以每3~4年出現一個周期性的低點。這說明首先周期還是很有規律的；

第二，這個周期低點的出現並不是一個偶然現象；

第三，雖然去年房地產、投資不行，大家信心也沒有，出口好像也不行，但它由於是一個一次性因素造成的，我們在2022年年底，堅信這些一次性的因素都是周期性的，它可以很容易被克服。

這是我們在2022年四季度的時候，對市場非常有信心。在2022年10月底，當時我是為數不多的讓大家買買買的一個人。

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洪灝指出，從周期理論可以得出四個結論：

1、中國經濟去年四季度基本已經進入底部，從去年四季度至今經歷了一個半季度，很多宏觀資料開始掉頭向上，這是周期的修復。

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