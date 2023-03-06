後續點買貨？一文看清十大券商評兩會政府工作報告（附7圖報告重點）

「兩會」於周末召開，國務院總理李克強於在全國人大上，發表任內最後一份《政府工作報告》（下稱《報告》）。那麼，對於《報告》對後續投資有何啟示？十間券商分別解讀「兩會」及《報告》焦點，並建議多個投資方向。

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李克強於《報告》中將今年的經濟增長目標定於「5%左右」（其他報告重點見上方組圖），較去年的「5.5%左右」略低，投資者應如何解讀？

興業證券

2023年經濟增長目標從2022年的「5.5%左右」調整為「5%左右」；城鎮調查失業率目標從「5.5%以內」調整為「5.5%左右」，達標難度總體較小，政策選擇更加從容。

由於穩增長壓力下降，2023年貨幣政策更強調精準。結合2022年第四季度貨幣政策執行報告來看，流動性將走向更為均衡的狀態。對於大宗消費強調「穩定」，表明汽車消費支持政策意在托底而非刺激。

為保持對經濟必要的支持力度，2023年赤字率提升至3%，對應的赤字規模可能為3.88萬億，較2022年新增約5100億元，隱含的名義GDP增速在7%左右。新增專項債規模提升至3.8萬億。在擴規模的同時，專項債支持領域與可做資本金的項目範圍均有望擴容。

為保障經濟發展安全，一是要提升產業鏈的穩定性。報告提出集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關，加強重要能源、礦產資源國內勘探開發和增儲上產。二是要防範化解風險。報告要求防範化解地方政府債務風險，優化債務期限結構，降低利息負擔，遏制增量、化解存量。因此，2023年可能有更多地區通過債務重組、置換等方式推動存量債務展期、降息。同時，金融體制改革可能是2023年的一項重點工作。

華泰證券

華泰指，整體而言，2023年政府工作報告有關經濟政策及各項目標基本符合其預期。宏觀政策將延續去年12月中央經濟工作會議「穩增長、穩就業、穩物價、穩信心」的總體基調。今年增長目標確定在5%左右，位於華泰此前預期的區間下限，但對就業目標、促增長目標的描述較2022年兩會更為積極，且外需及疫後復甦均超過去年12月制定目標時的市場預期，不排除實際執行力度更為樂觀。

粵開證券

2023年《政府工作報告》高度肯定去年和過去五年成績，對形勢的判斷突出風險和預期不穩，穩增長是政策首要目標。本次政府工作報告主要有以下看點：一是GDP增速目標5%符合預期且大概率能實現，就業目標進一步增強。二是財政政策加力提效，減稅降費從追求規模到效果，宏觀稅負不能再降了；貨幣政策「精準有力」，著力擴大內需、推動高質量發展、紓困房地產風險。三是產業政策方面，繼續加快建設現代化產業體系。

根據政府工作報告，後續政策將繼續在穩增長方面持續發力，政策目的主要在於穩增長。在政策支持下，我國經濟將持續恢復，企業盈利改善預期較強，從中長期來看，也對股價形成了業績支撐。

展望後市，配置方面可關注以下三條主綫：一、穩增長和擴內需是政策主綫。二、數字經濟板塊具備長期投資機會。三、關注國企改革主題投資機會。

廣發證券

廣發指，今年兩會《報告》基本延續中央經濟工作會議基調，經濟目標圍繞「質升量穩」展開，因此，維持「港股走牛市、A股走修復市」的判斷。該券商指，今年經濟底部回暖，最須要重視「變化」這個要素，而今年的市場亦將圍繞「買變化」的三大綫索來配置......

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