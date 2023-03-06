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兩會行情 國泰君安：港股逢低吸納

研究報告 12:38 2023/03/06

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人大、政協兩會在北京舉行，中國政府工作報告將2023年經濟增長目標設為5%左右，較投資界普遍預期來得保守。港股今日窄幅上落。

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市場關注對於兩會對股市的影響。國泰君安指出，今次兩會有三處亮點，包括：

1. 淡化宏觀槓桿率

今次報告沒有繼續強調保持宏觀槓桿率穩定。在地方財政壓力較大情況下，以央行再貸款以及中央財政發力的配合不能缺席。2022年我國宏觀槓桿率共上升了10.4個百分點，從2021年末的262.8%升至273.2%。在2023年經濟增速有所恢復的背景下，依然淡化宏觀槓桿率穩定的表述，預期對於加槓桿的大方向是積極的。在方向上，雖然居民和企業依然有空間，但短期主體可能依然集中在政府部門，特別是中央政府。

2. 淡化供給側結構性改革

從2022年下半年開始，內需重要性就開始被強調，實質上擴內需優先的另一面是對外需擔憂的加大，預計後續伴隨外需的波動，擴內需政策會繼續發力，短期在投資、長期在消費。

3. 民營經濟表態加強

明確提出依法保護民營企業產權和企業家權益，鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大，用真招實策提振市場預期和信心。關注中央對資本設置紅綠燈對提振信心角度帶來的影響。

至於兩會後股市走向，國泰君安認為港股逢低吸納。而板塊方面，短期內建議關注擁擠度吸引、未來彈性較大的品種。

港股估值回落至合理區間底

對於後市，國泰君安認為，港股「倒春寒」的悲觀預期已充分消化，港股進入逢低吸納的行程。

恒指估值回落至合理區域底部附近，股權風險溢價（ERP）反彈打開性價比空間；10年期美債息升至4.0至4.3%附近，美元兌人民幣升至7附近，或意味著海外流動性的衝擊影響短期告一段落。需注意中美關係反复影響，在可控情形下，目前悲觀預期已計入較充分。

另外，跟過去幾輪「倒春寒」相比，2023年港股基本面並未受到明顯衝擊影響，反而是整體盈利預期處在上升初期，市場回調主要源於前期上漲過快導致的兌現壓力、海外流動性反復以及中美關係反复影響。從歷史經驗出發，預期採取超跌反彈策略或較有效。

報告來源：國泰君安
編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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