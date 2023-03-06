名家看兩會 任澤平：政策聚焦九方面

內地著名經濟學家任澤平就兩會發表看法，指兩會傳遞大量積極訊號，並以九點歸納。

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任澤平與研究團隊預計，2023年經濟總基調會把發展放在首要任務，全力拼經濟，擴大內需，政策積極，經濟增速設置在5%以上。

兩會提出，「今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右」。任澤平指出，2022年國內生產總值實際增長3.0%；城鎮新增就業1206萬人，全年城鎮調查失業率均值5.6%；居民消費價格上漲2.0%。

任澤平說：「總結來說，2023宏觀經濟總基調：全力拼經濟，高質量發展。大力提振市場信心、擴大內需、有效防範化解重大風險；加快建設現代化產業體系，新基建、新能源、數字經濟是重要抓手；實現質的有效提升和量的合理增長。」

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政策將會主要聚焦九大方面。詳看組圖。

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報告來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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