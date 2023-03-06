名家看兩會 管濤：「三穩」聚焦經濟工作

中銀證券全球首席經濟學家管濤剖析兩會訊息，指今次以「三穩」提綱挈領，讓今年經濟工作更聚焦。

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管濤表示，去年底中央經濟工作會議強調，要突出做好「穩增長、穩就業、穩物價工作」，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉。

管濤說：「去年底中央經濟工作會議用穩增長、穩就業、穩物價替代了過去三年&ldquo；六穩&rdquo；&ldquo；六保&rdquo；的提法，使得今年經濟工作更加聚焦。根據今年政府工作報告，&ldquo；三穩&rdquo；工作的預期目標是：GDP增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人左右，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格漲幅3%左右。」

管濤分析，如果今年中國能夠實現5%左右的增長，2020至2023年四年複合平均增速將達到4.62%，高於過去三年複合平均增速4.5%，對疫情三年造成的經濟損失將有所補償。鑒於今年全球經濟增長2%左右，較上年回落1個多百分點，中國經濟有望形成獨立向上的運行態勢，同時中美經濟總量差異有望重新收斂。

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他又說：「當然，5%左右並非政府對今年中國經濟增速的預測值，正如2021年政府工作報告提出的經濟增速預期目標不低於6%，實際增速卻在8%以上。如果今年有條件通過內生性增長而非強刺激實現更快的增速，政府更加樂見其成。」

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資料來源：憑瀾觀濤

編輯：陳文政

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