名家看兩會 ING彭藹嬈：今年經濟增長在兩大焦點

內地將2023年經濟增長目標定在「5%左右」，較市場普遍預期的6%為低。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈解釋，政府意識到外圍經濟疲弱會為內地出口相關的行業帶來挑戰，而今年經濟的焦點會是「環境、社會及治理 （ESG）」及「科技自立自強」。

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彭藹嬈對兩會的詳細解讀如下：

基建增長放緩

今年新發行地方政府專項債券3.8萬億元人民幣的目標規模，較ING預測的4萬億元人民幣少，為基建投資的速度帶來啟示。

去年政府錄得高達GDP約8%至9%的財政赤字，是今年發債規模低於預期的主要原因。政府希望利用經濟復甦，減慢財政赤字擴大。

ING認為：

今年內地基建投資會側重於科技及ESG，包括更多交通基建項目，而只有完成統籌或已開始的項目會動工。

一般情況下，基建項目的確實計劃，會在兩會結束後一至兩個月後公布，而人事變動或引致地方政府更精準的措施和績效相關的公布。

科技及ESG推動經濟增長

政府工作報告中強調了科技和ESG對經濟長期增長的重要性，也突顯了政府對綠色發展的重視。

科技和ESG行業將吸引更多來自政府和民間的投資。

除了消費驅動的經濟復甦，科技和ESG領域的投資也值得留意，預期行業增長速度會較快。

但政府向上述行業提供的支持持續超過3年，或有機會導致行業過熱。以往例子包括太陽能發電板及房地產，在得到政府支持後高速增長，但在幾年後出現問題。

整體而言......

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