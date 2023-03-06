ING彭藹嬈：今年內地經濟增長在兩大焦點

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曾淵滄：向巴菲特學習 在企業最輝煌時期沽貨
內地將2023年經濟增長目標定在「5%左右」，較市場普遍預期的6%為低。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈解釋，政府意識到外圍經濟疲弱會為內地出口相關的行業帶來挑戰，而今年經濟的焦點會是「環境、社會及治理 （ESG）」及「科技自立自強」。
專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁】
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彭藹嬈對兩會的詳細解讀如下：
基建增長放緩
ING認為：
科技及ESG推動經濟增長
整體而言......
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撰文 : 彭藹嬈 ING銀行大中華經濟師
欄名 : ING展望