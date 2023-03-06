名家看兩會 連平：十大看點值得關注

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平指出，政府今年的工作將堅持穩字當頭、穩中求進，理性分析當前嚴峻形勢，對下一步政府工作提出了積極合理的政策建議，其中有十大看點值得關注。

專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁】

第一點，經濟增長目標積極又審慎。連平表示，經濟增長目標具有很強的指導作用，《報告》提出2023年中國經濟增長目標5.0%左右，充分考量了中國宏觀經濟運行環境和統籌兼顧了中國經濟長期發展目標，既積極又審慎，有助於提振信心，引導預期。

「首先，當前外部政治環境復雜，經濟形勢嚴峻，發達經濟體面臨衰退風險，外需持續疲軟對中國出口可能造成較大下行壓力。中國經濟在經歷了三年疫情衝擊後走向繁榮，但經濟恢復到疫前水平仍需時日，因此短期內實現較快增長難度不小。其次，經濟目標的設定還要考慮與潛在增長水平相契合。」

第二點，宏觀政策突出擴張性連續性針對性統籌性。今年仍然需要保持必要的財政支出強度，赤字率安排3.0%，較去年上升0.2個百分點。財政政策擴張力度將適度加大，一般公共預算支出可能接近或超過28萬億元人民幣；將進一步統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，優化支出結構，提高支出效率，將明顯增加對科技攻關、鄉村振興、綠色發展、民生等重點領域的財政支持力度。

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資料來源：植信投資

編輯：陳文政

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