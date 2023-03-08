  • 20°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 08:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

曾淵滄授收息心法：地產篇（附目標價及預測數據）

財金猛人追蹤 08:00 2023/03/08

分享：

分享：

領展 （00823） 供股事件令市場關注其他地產股的負債情況，擔心或須以供股集資。

曾淵滄在接受《MoneyTimes》專訪時，點評4隻地產及相關股，包括新世界發展 （00017） 、領展、嘉華國際 （00173） 、港鐵 （00066）

    點擊圖片放大
    +12
    +11

新世界

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛於業績會上派「定心丸」指，集團財務穩健，在可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。 ；

    點擊圖片放大

曾淵滄表示，看好新世界的理由是其不供股承諾。他解釋，因為市場都十分擔心地產股會效法領展，加上萬科企業 （02202） 亦配股，地產公司似乎會在這段時間想辦法集資，無論是供股還是配股，都不利股價，所以，

「新世界減派息唔係重點，重點係承諾不供股，現時不供股重要過派息。」

領展

近期供股事件熱議，曾淵滄表示......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 林斯凱 MoneyTimes

欄名 : MT專訪

相關文章

解除口罩令 何以對本港零售至關重要？
2023/03/03
解除口罩令 何以對本港零售至關重要？
績前部署 港鐵三重受惠中國復常（第二版）
2023/03/06
績前部署 港鐵三重受惠中國復常（第二版）
【有圖有勢】聯儲局放鷹 美股倒跌0.8% 中概股電動車股領跌 港夜期跌逾200點
2023/03/07
【有圖有勢】聯儲局放鷹 美股倒跌0.8% 中概股電動車股領跌 港夜期跌逾200點
高盛：6月庫存對需求將呈赤字 布油本月起走高（持續更新）
2023/03/07
高盛：6月庫存對需求將呈赤字 布油本月起走高（持續更新）

你可能感興趣

解除口罩令 何以對本港零售至關重要？
15:20 2023/03/03
解除口罩令 何以對本港零售至關重要？
績前部署 港鐵三重受惠中國復常（第二版）
09:20 2023/03/06
績前部署 港鐵三重受惠中國復常（第二版）
【有圖有勢】聯儲局放鷹 美股倒跌0.8% 中概股電動車股領跌 港夜期跌逾200點
23:59 2023/03/07
【有圖有勢】聯儲局放鷹 美股倒跌0.8% 中概股電動車股領跌 港夜期跌逾200點

最新專欄文章

曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心
今日
曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心
曾淵滄：巴菲特沽貨 可短炒一波
2023/03/07
曾淵滄：巴菲特沽貨 可短炒一波
瑞士百達陳東：幣策有望寬鬆
2023/03/02
瑞士百達陳東：幣策有望寬鬆
安本金彪：看好輕資產類消費率先回暖
2023/02/28
安本金彪：看好輕資產類消費率先回暖
洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控
2023/02/25
洪灝：內房復甦需時 料耐過2014年樓市調控
港股 橫琴 地產公司 派息 鄭志剛 嘉華國際（00173） 曾淵滄 領展 中電 港鐵

下一篇文章

曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

（一文盡覽）曾淵滄：兩會後基建股有憧憬
（一文盡覽）曾淵滄：兩會後基建股有憧憬
洪灝：中國周期明顯見底（「從A股修復幅度看港股」第二版）
洪灝：中國周期明顯見底（「從A股修復幅度看港股」第二版）
曾淵滄授收息心法：地產篇（附目標價及預測數據）
曾淵滄授收息心法：地產篇（附目標價及預測數據）
中國經濟現5大變化 沈建光：今年內房恢復進程可能不會太快
中國經濟現5大變化 沈建光：今年內房恢復進程可能不會太快
曾淵滄：巴菲特沽貨 可短炒一波
曾淵滄：巴菲特沽貨 可短炒一波
名家看兩會 ING彭藹嬈：今年經濟增長在兩大焦點
名家看兩會 ING彭藹嬈：今年經濟增長在兩大焦點