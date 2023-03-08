曾淵滄評領展 新世界 港鐵（附地產股收息心法）

領展 （00823） 供股事件令市場關注其他地產股的負債情況，擔心或須以供股集資。

曾淵滄在接受《MoneyTimes》專訪時，點評4隻地產及相關股，包括新世界發展 （00017） 、領展、嘉華國際 （00173） 、港鐵 （00066） 。

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新世界

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛於業績會上派「定心丸」指，集團財務穩健，在可預見的將來並沒有供股或配股計劃，亦沒有向股東集資的需要。 ；

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曾淵滄表示，看好新世界的理由是其不供股承諾。他解釋，因為市場都十分擔心地產股會效法領展，加上萬科企業 （02202） 亦配股，地產公司似乎會在這段時間想辦法集資，無論是供股還是配股，都不利股價，所以，

「新世界減派息唔係重點，重點係承諾不供股，現時不供股重要過派息。」

領展

近期供股事件熱議，曾淵滄表示......

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