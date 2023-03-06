兩會2023資訊 一文看清

「兩會」召開，國務院總理李克強於在全國人大上，發表任內最後一份《政府工作報告》（下稱《報告》）。本文將歸納各名家、券商看法，助讀者全面解讀兩會重點。

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內地著名經濟學家 任澤平 以九點歸納兩會政策，並指出兩會將GDP目標設置在5%，是已綜合考慮了經濟基本面，且是一個較好達成的增速水平。任澤平以三點佐證論述：1.經濟活動放開後內生動能加快修復；2.現代化產業建設激發新經濟動能；3.經濟仍然面臨挑戰。

上文詳見 名家看兩會 任澤平：政策聚焦九方面

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中銀證券全球首席經濟學家 管濤 表示，今次兩會以「三穩」作為核心，分別為「穩增長、穩就業、穩物價工作」。除了令經濟增速穩步達至5%目標外，增加就業亦是兩會的較大重點。管濤表示增加就業，是將恢復和擴大消費擺在優先位置，同時亦是擴大內需的關鍵。

上文詳見 名家看兩會 管濤：「三穩」聚焦經濟工作

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植信投資首席經濟學家兼研究院院長 連平 以十個看點歸納兩會訊息：1.經濟增長目標積極又審慎；2.宏觀政策突出擴張性連續性針對性統籌性；3.以消費優先和投資托底有效擴大內需；4.加大房地產供需兩端政策支持力度。

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多間券商亦嘗試解讀兩會訊息， 興業證券 指經濟增長目標調整為「5%左右」、城鎮調查失業率目標調整為「5.5%左右」，會令政策選擇更加從容； 華泰證券 指有關經濟政策及各項目標基本符合其預期。

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編輯：陳文政

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