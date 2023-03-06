  • 21°C
香港時間 : 2023306日 (週一) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兩會2023資訊 一文看清

研究報告 18:35 2023/03/06

分享：

分享：

「兩會」召開，國務院總理李克強於在全國人大上，發表任內最後一份《政府工作報告》（下稱《報告》）。本文將歸納各名家、券商看法，助讀者全面解讀兩會重點。

專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

內地著名經濟學家任澤平以九點歸納兩會政策，並指出兩會將GDP目標設置在5%，是已綜合考慮了經濟基本面，且是一個較好達成的增速水平。任澤平以三點佐證論述：1.經濟活動放開後內生動能加快修復；2.現代化產業建設激發新經濟動能；3.經濟仍然面臨挑戰。

上文詳見 名家看兩會 任澤平：政策聚焦九方面

    點擊圖片放大
    +3
    +2

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，今次兩會以「三穩」作為核心，分別為「穩增長、穩就業、穩物價工作」。除了令經濟增速穩步達至5%目標外，增加就業亦是兩會的較大重點。管濤表示增加就業，是將恢復和擴大消費擺在優先位置，同時亦是擴大內需的關鍵。

上文詳見 名家看兩會 管濤：「三穩」聚焦經濟工作

    點擊圖片放大
    +3
    +2

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平以十個看點歸納兩會訊息：1.經濟增長目標積極又審慎；2.宏觀政策突出擴張性連續性針對性統籌性；3.以消費優先和投資托底有效擴大內需；4.加大房地產供需兩端政策支持力度。

更詳盡內容，詳見 名家看兩會 連平：十大看點值得關注

    點擊圖片放大
    +3
    +2

多間券商亦嘗試解讀兩會訊息，興業證券指經濟增長目標調整為「5%左右」、城鎮調查失業率目標調整為「5.5%左右」，會令政策選擇更加從容；華泰證券指有關經濟政策及各項目標基本符合其預期。

更詳盡內容，詳見 後續點買貨？一文看清十大券商評兩會政府工作報告（附7圖報告重點）

……更多內容，用戶請登入。

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

名家看兩會 管濤：「三穩」聚焦經濟工作
今日
名家看兩會 管濤：「三穩」聚焦經濟工作
名家看兩會 連平：十大看點值得關注
今日
名家看兩會 連平：十大看點值得關注
專訪曾淵滄 授投資及收息心法
今日
專訪曾淵滄 授投資及收息心法

你可能感興趣

名家看兩會 管濤：「三穩」聚焦經濟工作
今日 17:38
名家看兩會 管濤：「三穩」聚焦經濟工作
名家看兩會 連平：十大看點值得關注
今日 17:27
名家看兩會 連平：十大看點值得關注
專訪曾淵滄 授投資及收息心法
今日 00:01
專訪曾淵滄 授投資及收息心法

最新專欄文章

後續點買貨？一文看清十大券商評兩會政府工作報告（附7圖報告重點）
今日
後續點買貨？一文看清十大券商評兩會政府工作報告（附7圖報告重點）
港股3月投資策略 券商薦2大投資方向（附6大金股及目標價）
今日
港股3月投資策略 券商薦2大投資方向（附6大金股及目標價）
兩會2023 滙豐料中國可實現5%GDP增長目標
2023/03/04
兩會2023 滙豐料中國可實現5%GDP增長目標
中銀研究院 剖析人幣今年走勢
2023/03/04
中銀研究院 剖析人幣今年走勢
人仔再逼近7算 要換錢還是沽貨？
2023/03/03
人仔再逼近7算 要換錢還是沽貨？
市場動向 宏觀分析 大行報告 中國市場 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 任澤平 人大政協兩會 GDP

下一篇文章

後續點買貨？一文看清十大券商評兩會政府工作報告（附7圖報告重點）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

兩會行情 國泰君安：港股逢低吸納
兩會行情 國泰君安：港股逢低吸納
港股急彈後如何走 兩會後走勢料轉強
港股急彈後如何走 兩會後走勢料轉強
後續點買貨？一文看清十大券商評兩會政府工作報告（附7圖報告重點）
後續點買貨？一文看清十大券商評兩會政府工作報告（附7圖報告重點）
銷售數據改善 內房股迎入市良機（附內房目標價）
銷售數據改善 內房股迎入市良機（附內房目標價）
滙豐薦7股 內房看俏（附目標價）
滙豐薦7股 內房看俏（附目標價）
瑞銀：中資電訊股基本面可續改善 惟首選股有變（持續更新）
瑞銀：中資電訊股基本面可續改善 惟首選股有變（持續更新）