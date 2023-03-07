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兩會五個關鍵字須咀嚼

研究報告 07:30 2023/03/07

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要解讀今年兩會，要結合去年10月中共二十大報告，才能正確領悟當中的關鍵字。

二十大報告指出︰
1）從現在起，中國共產黨的中心任務就是，全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年（2049年，建國100年）奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。
2）中國式現代化的本質要求之一是︰實現高質量發展。
3）高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。
4）未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，主要目標任務是︰經濟高質量發展取得新突破。
5）堅持以推動高質量發展為主題，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來。

經濟轉向高質量發展

        
上述摘要的五個關鍵字是「高質量發展」，意味着中國經濟已由高速增長階段，轉向高質量發展階段。因此，解讀2023年《政府工作報告》重點，不應只是理解為「消費有望成為今年投資的主旋律之一」，而是要領悟到消費成為未來五年甚至更長的主旋律。

從政府的工作報告核心內容來看，2023年國內生產總值增速定在5%左右，着力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在了優先位置（這種提法比較少見），重點講到了多渠道增加城鄉居民的收入，消費修復有望成為投資主題的重要方向。當中有千年文化底蘊的剛需消費板塊——白酒，值得投資者長期持有。

詳細內容，登入詳閱。
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欄名 : 大行有路捉

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