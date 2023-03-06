尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 國際 21:39 2023/03/06 分享： 分享： 日本在二戰時期強徵南韓勞工引伸的賠償問題，有突破性發展，南韓政府宣布解決方案，將由旗下組織協調，從私人領域籌集資金，代日方賠款。事件引來廣泛回響，美國總統拜登（Joe Biden）快速回應，形容是這是美國兩個親密盟友間的嶄新篇章，傳媒以相當多篇幅報道。惟事件關注度高，不僅在歷史紛爭本身，更在背後涉及的利益。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 今日 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 復常效應續發力 撐住美國經濟 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 2023/03/03 科技推出非無法逆轉 大眾需建立保護私隱意識 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/01 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 你可能感興趣 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 今日 21:39 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 復常效應續發力 撐住美國經濟 22:40 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 22:15 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 最新專欄文章 國金札記 - 復常效應持續發力 撑住美國經濟 今日 復常效應持續發力 撑住美國經濟 復常效應續發力 撐住美國經濟 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 國金札記 - 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 國金札記 - AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/02 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 地緣政治 外交 CPTPP 經濟 貿易戰 南韓 日本 貿易