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尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光

國際 21:39 2023/03/06

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日本在二戰時期強徵南韓勞工引伸的賠償問題，有突破性發展，南韓政府宣布解決方案，將由旗下組織協調，從私人領域籌集資金，代日方賠款。事件引來廣泛回響，美國總統拜登（Joe Biden）快速回應，形容是這是美國兩個親密盟友間的嶄新篇章，傳媒以相當多篇幅報道。惟事件關注度高，不僅在歷史紛爭本身，更在背後涉及的利益。

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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