商廈市場升溫  全新甲廈稍佔優

通關後甲廈租務未見大幅改善，預計高空置情況維持一段時間，而全新甲廈項目勝在質素高，吸引搬遷客。據仲量聯行資料顯示，受農曆新年的傳統淡季影響，寫字樓市場錄得的租賃少，1月底整體市場空置率上升至12.2%，中環和灣仔 / 銅鑼灣的空置率分別微升至8.9%和10.3%。

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