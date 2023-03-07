商廈市場升溫 全新甲廈稍佔優 地產 12:00 2023/03/07 分享： 分享： 通關後甲廈租務未見大幅改善，預計高空置情況維持一段時間，而全新甲廈項目勝在質素高，吸引搬遷客。據仲量聯行資料顯示，受農曆新年的傳統淡季影響，寫字樓市場錄得的租賃少，1月底整體市場空置率上升至12.2%，中環和灣仔 / 銅鑼灣的空置率分別微升至8.9%和10.3%。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 欄名 : 樓市分析 相關文章 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 2022/10/26 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 商廈銀主盤難成投資者目標 2022/11/19 商廈銀主盤難成投資者目標 你可能感興趣 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 01:00 2022/10/26 商廈空置1200萬呎 推至歷史新高 商廈銀主盤難成投資者目標 14:04 2022/11/19 商廈銀主盤難成投資者目標 最新專欄文章 新盤復常路漫長 2023/03/06 新盤復常路漫長 銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？ 2023/03/03 銀主盤滾存量回落 樓市拐點現象？ 300萬上車盤首置印花稅降至100元 仍難救納米樓危機 2023/03/02 300萬上車盤首置印花稅降至100元 仍難救納米樓危機 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 2023/02/28 擴闊印花稅為樓市助燃 惟短期難言可減辣 屋苑商舖出租率高 成長綫投資者目標 2023/02/28 屋苑商舖出租率高 成長綫投資者目標 空置率 中環 仲量聯行 觀塘 灣仔 商廈 銅鑼灣