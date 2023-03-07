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防治環境污染 光環盈利復增

財金專欄 2023/03/07

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港股昨日先跌後升，技術指標MACD今日會發出買入訊號，大市有望繼續反彈，惟兩會期間料維穩是主調，宜採取炒股不炒市策略。李總工作報告強調綠色轉型，打好藍天、碧水、淨土保衛戰，光大環境（00257）可以出

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 市盈率 李克強 人大政協兩會 維穩 波蘭 光大環境（00257） 人民幣 板塊

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