防治環境污染 光環盈利復增 財金專欄 2023/03/07 分享： 分享： 港股昨日先跌後升，技術指標MACD今日會發出買入訊號，大市有望繼續反彈，惟兩會期間料維穩是主調，宜採取炒股不炒市策略。李總工作報告強調綠色轉型，打好藍天、碧水、淨土保衛戰，光大環境（00257）可以出 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股快走出十字路口 恒指明日現買入訊號（第四版） 2023/03/06 港股快走出十字路口 恒指明日現買入訊號（第四版） 中字股實力談 - 中央政府換屆 大牛市將出現 2023/03/04 中央政府換屆 大牛市將出現 中字股實力談 - 弱彈之後 股強於市 好友等東風 （第四版） 2023/03/03 弱彈之後 股強於市 好友等東風 （第四版） 中字股實力談 - 政策撑家電 海爾增盈利 2023/03/03 政策撑家電 海爾增盈利 中字股實力談 - 北水撑住港股 留意淡友的勢（第四版） 2023/03/02 北水撑住港股 留意淡友的勢（第四版） 每股盈利 市盈率 李克強 人大政協兩會 維穩 波蘭 光大環境（00257） 人民幣 板塊