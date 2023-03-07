瑞信陶冬：要再加息 市場認輸

大西洋兩岸通脹之火仍在燃燒。繼美國之後，歐洲的通貨膨脹也出現意外反彈，資金被迫重新審視利率周期，揮之不去的通脹陰影主導了風險資產價格。在美國，「加息周期更長、利率水平更高」的看法已經佔據上風，2年期國

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