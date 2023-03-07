瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 財金專欄 2023/03/07 分享： 分享： 大西洋兩岸通脹之火仍在燃燒。繼美國之後，歐洲的通貨膨脹也出現意外反彈，資金被迫重新審視利率周期，揮之不去的通脹陰影主導了風險資產價格。在美國，「加息周期更長、利率水平更高」的看法已經佔據上風，2年期國 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區財富管理大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 2023/03/03 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 2023/03/02 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 2023/03/01 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 2023/02/28 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 中金：美國通脹風險未解除 2023/02/24 中金：美國通脹風險未解除 中國 美元 通脹 加息 歐洲 德國 鮑威爾 國債 非農就業 利率期貨