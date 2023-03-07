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夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？

財金專欄 2023/03/07

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國務院港澳辦主任夏寶龍在京會見特首李家超，特別提醒他要有憂患意識，做好風險管理、各方預案。這是否意味基本法23條立法會加速？據了解，香港作為國際金融中心，風險預案包括金融安全，23條草擬也已完成。

完成

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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