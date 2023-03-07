夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？ 財金專欄 2023/03/07 分享： 分享： 國務院港澳辦主任夏寶龍在京會見特首李家超，特別提醒他要有憂患意識，做好風險管理、各方預案。這是否意味基本法23條立法會加速？據了解，香港作為國際金融中心，風險預案包括金融安全，23條草擬也已完成。 完成 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 2023/03/06 李慧琼料任人大常委 從政「有段故」 有政戲 - 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 2023/03/03 「雲巴」取代啟德單軌 機會多大？ 有政戲 - 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 2023/03/02 疫下遭星搶展覽 今年全回歸香江 有政戲 - 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 2023/03/01 港撤口罩令一步到位 因澳門搶閘？ 有政戲 - 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 2023/02/28 港深合作起動北區 河套區方艙再做創科 香港 政治 北京 立法會 李家超 陳茂波 戰爭 地緣政治 國安法 風險管理