加息預期 儲局3月加息半厘機會有機大 對經濟有何影響？

近日美國經濟數據普遍好於預期，10年期美債息一度衝破4%，引發市場對美聯儲加息前景的討論。市場關注儲局於3月的議息會議會否加息半厘。

由去年6月以來，美國聯儲局就已下定決心抗通脹，為了盡快遏制通脹，果斷採取大幅度加息的策略，在去年6月至11月期間連續4次加息0.75厘，貨幣緊縮速度為1980年以來最快。

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儲局急加息 通脹預期降

儲局的努力取得了初步成效，去年第4季，美國通脹在能源價格大幅下跌的幫助下顯著回落，通脹預期明顯下降。作為回應，美聯儲不僅將加息步幅從50個基點放緩至25個基點，還開始考慮結束加息的時間和條件。但今年1月，隨著能源價格企穩回升，強勁的勞動力市場支撐工資與服務價格，CPI通脹放緩的速度減慢，美聯儲局青睞的PCE通脹更是較上月反彈，3個月年化核心PCE通脹從去年12月的3.6%上升至1月的4.7%。

倘儲局言出必行，堅持依數據行事，那麼加息半厘並非不可能。歷史表明，聯儲局遏制通脹的成功秘訣在於控制通脹預期，後者要求聯儲局建立並維持良好的信譽度（credibility），如果此前因為通脹回落而下調加息步伐，那麼現在通脹回升，貨幣政策也應該做出相應調整，否則將不利於維護信譽。

數據勁於預期 儲局續加息理由

如果儲局加息半厘，市場關注會否導致貨幣緊縮做過頭。隨着利率走高，美國經濟增長動能逐步減弱，但近期數據顯示，美國勞動力市場仍然強勁，居民消費支出和服務業復甦仍有韌性。

儘管認為就業是滯後指標，隨著居民超額儲蓄持續消耗，銀行借貸標準收緊，消費增長動能也將逐步減弱，但不可否認經濟數據確實好於預期，能夠為聯儲局提供繼續加息的理由。

從這個角度看，對於短期經濟增長的擔憂或不會對加息半厘形成約束。

加息進入「深水區」 全球金融風險上升

至於大幅加息是否會引發金融風險，過去一年，聯邦基金利率上限從0.25厘大幅上升至4.5厘，且大概率會進一步上升。

而歐央行以及其他主要央行過去一年也大幅加息，全球融資成本「水漲船高」，形成緊縮效應「共振」。隨著加息進入「深水區」，全球金融不穩定風險上升，去年第四季發生的一系列事件，如英國養老金、瑞信風波、加密貨幣事件等，在一定程度上都與利率快速抬升帶來的外溢效應有關。

另外，美國政府「債務上限」問題懸而未決，在高利率、高通脹環境下也可能成為風險點。從這個角度看，對於金融風險的憂慮會讓美聯儲更加小心謹慎。

現時CME聯邦基金期貨利率市場反映，3月加息半厘的機會約3成。不過，與去年相比，聯儲局持續大幅加息的概率或較低，因為經濟放緩和債務風險將對貨幣緊縮的幅度形成約束。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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