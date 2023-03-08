中國經濟現5大變化 沈建光：中國經濟面臨一定的通縮風險（第三版）

中國政府工作報告重點，將今年國內生產總值（GDP）的增長目標定在5%左右，惟內地經濟學家沈建光指出，當前中國經濟運行出現了5大變化，未來政策需要進一步加力應對挑戰。

京東集團首席經濟學家沈建光，就近期國務院公布2022年全年經濟數據分析，表示中國經濟在疫情反復，國際環境複雜多變下，中國經濟頂住壓力實現3%增長，而經濟總量突破120萬億元人民幣，其增長速度高於美國、日本、德國等全球主要經濟體。

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不過，伴隨防疫政策放開、生產生活恢復，2023年開年中國經濟呈現恢復勢頭，但復甦基礎仍不牢固，並提醒投資者應當注意，中國經濟面臨的「三重壓力」仍未實質性緩解，中國經濟運行出現5大變化：

（1）人口負增長時代到來

（2）出口從高增速轉為負增長

（3）社會消費品零售總額增長由正轉負

（4）房地產銷售和投資大幅下降

（5）PPI轉負，凸顯通縮風險



第一、內地人口自1962年後首次出現負增長。沈建光引用數據指，2022年底中國全國人口按年減85萬人至141,175萬人。他認為有兩個原因：（1）新冠疫情後出生率大幅回落；（2）死亡率出現明顯上升。詳見數據，點擊下圖逐格看：

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第二、內地第四季淨出口對GDP貢獻率，時隔三年再度轉負。他解說，新冠疫情之後美歐刺激需求政策取向和國內「保市場主體」政策取向形成互補，中國出口高速增長，成為經濟增長的重要支撐。不過，由於美國和歐洲經濟正從滯脹滑向衰退，中國出口伴隨海外需求放緩，從今年1月採購經理指數（PMI）新出口訂單以及高頻數據顯示，海外需求放緩下出口延續弱勢。相關數據，點擊下圖逐格看：​​​​​​

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