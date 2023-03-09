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曾淵滄 兩會基建股有新舊之分

財金猛人追蹤 13:32 2023/03/09

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一文盡覽星級名家曾淵滄對股市的看法：

曾淵滄：兩會後基建股有憧憬

全國人大代表大會於3月5日開幕，新一屆的國務院領導將產生。新領導層必會全力拼經濟，而拼經濟最傳統的方法就是大水漫灌式的搞基建，這包括傳統的交通基建，也包括新的科技通訊基建。

今年是國務院換屆的一年，也是疫後全國拼經濟的一年，新總理上任的第一天，相信會發表一些宏圖大計，有利股市。上星期港股已經出其不意地出現了反彈，估計反彈的力量正來自新一屆國務院領導所帶來的憧憬。

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首先是放水大計，過去幾年，時任國務院總理李克強也講過幾次要推動經濟發展，但又不忘加上一句：「我們不會搞大水漫灌」。投資者押注新的領導層會改變「不會大水漫灌」的政策，而是來一個新的「4萬億基建」。

當然，「4萬億基建」是2008年的口號，至今已經15年，中國的經濟已經遠超當年。因此，當年的「4萬億基建」有可能變成「40萬億基建」。近日有報道指，單是廣東省就已準備了8.4萬億元人民幣，1,530個基建項目，整個大灣區會進入大開發的階段。

鐵路公路股料受惠

一談起基建，投資者第一個想起的就是鐵路、公路、橋樑的修建。很自然的，中鐵 （00390） 、中鐵建 （01186） 、中交建 （01800） 就成首選。但搞交通基建，除了上述三大施工企業股外，為基建提供材料的建材股，包括水泥股、鋼鐵股也會得益。

只不過，水泥股、鋼鐵股眾多，不同水泥廠、不同鋼鐵廠會因為地理位置的關係而有不一樣的定單，這使到水泥股與鋼鐵股成為不易選擇的股，不能閉着眼睛隨便買，隨便買有可能買錯。

除了交通基建，科技通訊的基建也會是新一屆國務院的重點基建項目。歷盡滄桑的鐵塔 （00788） 與中興通訊 （00763） 的股價近日都炒起，概念不錯，是新的焦點股。

通訊基建值得留意

鐵塔這隻股曾經在上市的第一年出現瘋狂的炒作，那是鐵塔業務的全盛時代，是5G網絡剛剛開始建設的時期。建設5G網絡自然要大量的鋪設5G鐵塔，但很快，5G鐵塔工程進展得差不多了。

工程的增長速度慢下來，鐵塔股價就出現崩盤式的下跌，理由是股價在炒作期是屬於高增長、高市盈率（PE）股。因為高增長，所以享有高PE。一旦增長放慢，高PE就會變成低PE，從高PE變成低PE的過程，就是股價急跌的過程。

中興通訊更值得留意，這家企業技術水平極高。長期面對美國的封鎖壓力，但是國家重點支持的企業，多年來面對美國封鎖，但仍然打不死。

（筆者持有中鐵、中鐵建、中交建、鐵塔、中興通訊。）

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曾淵滄：新世界值得期待

領展 （00823） 宣布供股後，所有的本地地產股股價都下跌，投資者擔心本地地產商也會進行供股，集資趁低價收購物業。投資者擔心其他地產股也會供股，因為領展說供股的目的是減債及尋找低價買入商業物業的機會。領展的說法對其他地產商而言，也的確是有道理。

對絕大部分的股來說，供股行動都是不受歡迎的。不過，如果供股是為了更好的將來籌集資金，則小股民是應該供股的。其中負債較高的新世界發展 （00017） 壓力最大，因此上星期新世界公布業績時，鄭志剛承諾不供股成了主題，比每股賺多少錢、派多少息更令人關心。

上星期新世界宣布業績時，鄭志剛特別強調新世界絕對沒有供股配股的計劃，並宣稱新世界目前有現金570億元及可以動用的銀行已承諾的貸款350億元，合共920億元，說最壞的時刻已過。

是的，對本地地產商而言，最壞的情況的確已過，二手樓價已止跌回升，地產商也開始推新盤應市，反應很好。

K11或分拆

新世界興建的K11 Musea在疫情高峰期入伙，時間不對，捱了一段日子。現在內地與香港全面通關，估計K11 Musea會是一個能為新世界帶來重大利潤的物業，未來租金收益必然可以大幅增加。K11 Musea更有可能會分別而出，獨立上市，這也是另一種籌集資金的方法，遠比控股配股更受小股東的歡迎。

這一次新世界公布的是半年業績，派息0.46元，比去年同期少18%。但是，如果把去年末期息1.5元也計算進去，則全年股息收入是每股1.96元，股息率仍然高達9.5厘，屬於高息股。現在香港經濟復常，新世界在今年財政年度的下半年應該可以補回上半年的倒退，值得期待。

而期待的過程中，仍然是鄭志剛那句：「無計劃供股配股最重要」。

欲覽全文，請點擊：【下一頁

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欄名 : 曾淵滄專欄

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