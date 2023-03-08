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物業投資者今年有2大憂慮 1類物業最受捧

研究報告 01:06 2023/03/08

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2023年，全球經濟活動擺脫新冠疫情影響、步入復常，惟環球地產投資者亦要面對利率持續趨升、地緣政治風險等不明朗因素。國際物業顧問機構仲量聯行《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》（點擊圖片放大）顯示，「定價不明朗」及「環球利率政策」為受訪投資者進行資本部署時面對的兩大挑戰。

延伸閱讀：減息無望 美續加息至少3次（第三版）

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仲量聯行近日發布《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》（下稱「晴雨表」），當中的受訪對象約一半數為地產和/或私募股權投資經理，服務於全球最大的地產投資者和資產管理公司，而其他受訪者則是擁有多元化投資組合的投資者；受訪者的資本主要來自北美和歐洲。

「晴雨表」顯示，78%受訪投資者表明，「定價不明朗」是他們在2023年進行資本部署時面對的最大挑戰（點擊圖片放大）；70%投資者相信市場波動以及環球利率政策難以預測將影響投資決定。

投資者情緒較2022年之初出現變化，當時82%的投資者指出，「資產競爭」是他們面對的最大挑戰，但相比之下，2023年有相同意見的投資者降至只有9%。

利率回調0.5至1厘 才能令投資活動回升

雖然定價及利率不確定，或會導致2023年部署的總資本金額持續下降，但受訪投資者指出，央行政策只是令投資活動暫停而不是撤離，故長期的投資情緒依然樂觀。另根據仲量聯行的分析，58%的受訪者認為，基準利率需要下調0.5至1厘（點擊圖片放大），才能令投資活動回升。

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因此，大約60%的受訪投資者預計，2023年的交易量將從2022年投入亞太區地產的1,290億美元低基數進一步下降，並符合仲量聯行《2023 亞太區展望 》中適度下降5%至10%的預測。

「增值策略」關注度增

此外，投資者正在重新考慮他們在2023年的投資策略，以及風險承受水平，以應對有關挑戰。對於「增值策略」的關注度，由去年調查的53%上升至今年的64%（點擊圖片放大），當中包括在核心市場投入資本以升級和達到可持續發展目標，以及將酒店資產重新定位為多戶型項目，以回應支撑市場發展的人口結構因素（如住宅物業短缺）。

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至於在執行物業投資策略時，「直接投資」及「債務」為2023年最受投資者歡迎的兩種資本配置方式（點擊圖片放大），分別有48%和39%的受訪者表示對有關投資更加關注。受訪者亦表示，由於「合資企業」和「平台」的機會有限，令他們對直接投資更感興趣，而利率上升推高潛在債務回報，亦令區域債務投資受到青睞。

物業種類方面，受訪投資者認為......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

報告來源：仲量聯行

延伸閱讀：曾淵滄 點評地產股強弱（新世界 領展 港鐵 附目標價及預測數據）

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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