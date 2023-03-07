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11股未來兩周內除淨 股息率最高20厘

研究報告 15:03 2023/03/07

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11隻股份將於未來兩周內除淨，期內排名最高一隻，股息率達20厘，排第二名的股份股息率達10.8厘，「收息一族」記低以下日子！

截至3月7日止，有11隻在港上市的股份，將於未來一周除淨，除派末期息外，本文還計入派中期息。

以下為股息率較高的股份順敍排列，方便讀者們一文盡閱。

兗煤澳大利亞股息率19.9厘
兗煤澳大利亞 （03668） 將於3月14日除淨，派發末期息0.7澳元或3.74304港元，連計已派的中期息0.5271澳元或2.9087港元，全年共派1.2271澳元或6.65174港元，全年股息率19.9厘。

    點擊圖片放大
    +2

百本醫護股息率10.8厘
百本醫護 （02293） 將於3月13日除淨，派發中期息0.0375港元，連計去年末期息0.05港元，全年共派0.0875港元，全年股息率10.8厘。

    點擊圖片放大

豐盛生活服務股息率7.8厘
豐盛生活服務 （00331） 將於3月9日除淨，派發末期息0.245港元，連計去年末期息0.241港元，全年共派0.486港元，全年股息率7.8厘。

    點擊圖片放大

新華匯富金融股息率6.7厘
新華匯富金融 （00188） 將於3月13日除淨，派發中期息0.01港元，連計去年末期息0.01港元，全年共派0.02港元，全年股息率6.7厘。

……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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