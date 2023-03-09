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6股未來兩周除淨 股息率最高20厘（第三版）

研究報告 11:35 2023/03/09

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6隻股份將於未來兩周內除淨，期內排名最高一隻，股息率達20厘，排第二名的股份股息率達10.8厘，「收息一族」記低以下日子！


匯賢產業信託股息率7.1厘
匯賢產業信託 （87001） 每股派末期息0.0318人民幣（0.036港元），全年共派0.0579人民幣（0.065港元），全年股息率7.1厘。

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第二版

（更新於3月8日 2：40分）

新世界發展股息率8.8厘

新世界發展 （00017） 將於3月15日除淨，每股派發中期息0.46港元，全年共派息1.95港元，全年股息率8.8厘。

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華昱高速股息率6.3厘

華昱高速 （01823） 將於3月15日除淨，每股派發特別息0.121港元，全年股息率6.3厘。

    點擊圖片放大

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3月7日 第一版

11隻股份將於未來兩周內除淨，期內排名最高一隻，股息率達20厘，排第二名的股份股息率達10.8厘，「收息一族」記低以下日子！

截至3月7日止，有11隻在港上市的股份，將於未來一周除淨，除派末期息外，本文還計入派中期息。

以下為股息率較高的股份順序排列，方便讀者們一文盡閱。

兗煤澳大利亞股息率19.9厘
兗煤澳大利亞 （03668） 將於3月14日除淨，每股派發末期息0.7澳元或3.74304港元，連計已派的中期息0.5271澳元或2.9087港元，全年共派1.2271澳元或6.65174港元，全年股息率19.9厘。

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    +2

更多收息股分析，詳見：【下一頁

百本醫護股息率10.8厘
百本醫護 （02293） 將於3月13日除淨，每股派發中期息0.0375港元，連計去年末期息0.05港元，全年共派0.0875港元，全年股息率10.8厘。

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豐盛生活服務股息率7.8厘
豐盛生活服務 （00331） 將於3月9日除淨，每股派發末期息0.245港元，連計去年末期息0.241港元，全年共派0.486港元，全年股息率7.8厘。

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新華滙富金融股息率6.7厘
新華滙富金融 （00188） 將於3月13日除淨，每股派發中期息0.01港元，連計去年末期息0.01港元，全年共派0.02港元，全年股息率6.7厘......

……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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