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「冠軍分析師」張億東：市場轉得快 要以不變應萬變（附7大推薦板塊）

財金 16:55 2023/03/07

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有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，中國經濟復甦尚沒有被充分定價，A股及港股整體盈利有望改善，他建議投資者重點關注性價比高，基本面即將反轉的股份，並列出7大板塊，讓「投資者以不變應萬變。」

    點擊圖片放大

張億東於興業證券的春季他海外投資策略會上表示，根據他們團隊的研究，目前的股債市場反映了對經濟一定的樂觀預期，但參考2009年、2016年、2019年和2021年，現在中國股債大類資產隱合的增長預期談不上特別強烈，展望2023年中國經濟有望繼續復甦，而中國資產整體蛋利有望改善，信心亦將逐步恢復。他說，目前市場的信心仍在恢復階段，因此風格輪動會較快，炒作的主題亦變得很快，「行情風格轉動像電風扇一樣」，但他說投資者在這種時候應該以不變應萬變，重點關注基本面即將反轉的板塊

推薦7大板塊

1. 出行消費鏈條：1）景點及相關服務業：與疫情及出遊息息相關：2）酒店：集中化、連鎖化、中高端化趨勢不變。

2. 醫藥：後疫情時代醫藥復甦速度將在行業內居前，復甦是2023年重要主線，重點關注消費醫療+創新藥+創新藥產業鏈。

......

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新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 港股策略

宏觀分析 經濟衰退 張憶東 疫情 投資策略 物業管理 物業管理公司 物業 家居

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