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首納入在港上市海外公司 互聯互通擴容具重大意義

研究報告 17:40 2023/03/07

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中港股互聯互通再有改革，港交所 （00388） 早前公告，自2023年3月13日起互聯互通股票標的範圍將進一步擴大，其中港股通納入在港上市的海外公司，今次有4隻包括歐舒丹 （00973） 、新秀麗 （01910） 、金界控股 （03918） 和兗煤澳大利亞 （03668）

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今次中港股市互聯互通機制再擴容中，中金表示，最值得關注的是符合條件的在港主要上市的外國公司將被納入港股通股票標的。

事實上，歷年以來互聯互通機制不斷擴容。互聯互通於2014年底先以滬港通開通、2015年底深港通開通、2016年滬港通取消總額度、2019年納入同股不同權公司、2021年納入科創板和未盈利生物科技公司、以及2022年納入ETF產品等進展後，互聯互通機制的又一次重要突破。今次亦是第一次外國公司可以直接成為中國內地投資者的投資標的。

雖然今次擴容後只納入4隻在港上市的海外公司，但中金認為，今次變化對於互聯互通機製本身、資本市場和資本賬戶開放，乃至作為連通中國資本和外國資產的香港市場都有重要意義。

1. 互聯互通機制的進一步優化和完善。本次滬深港通的雙向擴容和改革，不僅有利於豐富交易產品種類、擴大可投資範圍和提升交易活躍度，同時對促進兩地資本市場相互融合、加速中國資本市場對外開放進程均具有重要意義。

2. 外國公司首次進入中國內地投資者直接投資範圍，也是資本市場開放的新階段。本次港股通納入外國公司則改變了這一現狀，使內地投資者首次可通過港股通直接投資外國公司，為內地投資者配置海外資產帶來了新的投資方向，打開了兩地資本市場雙向開放的新篇章。

3. 在現有中國資產+外國資本已經較為成熟的模式下，「中國資本+外國資產」模式的突破也將持續強化與深化中國與全球間的金融聯繫，推進資本賬戶間的雙嚮往來。

4. 香港作為對接中國與海外的連接點和第一站，其國際金融中心地位將進一步被強化。香港能吸引更多包括南向資金在內的資金與優質公司到港沉澱，在港股市場形成優質公司和資金間的雙向正反饋。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒
 

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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