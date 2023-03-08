安本：投資中國的5大理由

中國股市在去年10月觸底以來強勁回升。年初至今，上證A股指數上漲約6.5%，主要推動力來源於中國1月份出人意料地調整了疫情防控政策。考慮到後續對經濟的刺激作用，我們認為，中國的回升勢頭將維持到2023年。

身為長綫投資者，我們的立足現在展望多年後的中國經濟與投資格局，我們同時看好中國的短期前景。

相信五大主題將塑造中國繁榮之路——

1）消費升級、2）數碼經濟、3）綠色低碳、4）健康醫療及5）財富管理。

重啟釋放消費

最近主要的短期利好因素是中國放鬆了影響廣泛的防疫限制。這將產生巨大的正面影響，將釋放被出行限制所嚴重壓抑的對商品與服務的消費需求。本地製造業生產也將恢復正常，這不僅解放了本地生產力，也會緩和全球供應鏈問題。

這都會加快中國經濟增長。安本研究所最近已將2023年GDP增長預測從2022年的2.9%上調至5.5%。同時，中國並無通貨膨脹壓力，因此，相比於世界其他地區，中國擁有更大放寬貨幣政策的空間。

與中國形成鮮明對比的是，由於前所未有的貨幣緊縮造成的負面影響，安本研究所預計2023年美國GDP增長將為-0.1%，略微萎縮，包括歐洲在內其他眾多發達市場也正面臨環境蕭條及加息。

總而言之，中國的增長及政策環境在某種意義上與西方世界大部分國家「相反」，而且無疑有利於中國企業表現。

估值便宜具吸引力

相對具有吸引力的股票估值進一步支撐我們對中國的信心。

在最近的回升後，中國股票的遠期市盈率為12.8，較15年平均水平低15%，市淨率為1.9，較15年平均水平低10%。相比之下，發達市場股票的遠期市盈率為15.6，基本與15年平均水平持平，市淨率為2.8，較15年平均水平高29%，兩個數據均遠高於中國。

投資風險如下：

新冠疫情方面，我們不能排除中國重新限制出行的可能性。然而，考慮到不斷提高的群體自然免疫，加上當局注意到去年民怨沸騰，這種可能性很低。

地緣政治方面，與台灣的緊張局勢升級的風險始終存在。然而，除了定期威懾外，發生衝突的可能性仍然很低。此外，俄羅斯最近在烏克蘭的遭遇也降低了發生嚴重災難的風險。

兩個較為重大的中國特定風險是與美國的持續貿易緊張及房地產行業持續存在的問題。然而，在我們看來，這些風險從中國整體增長及政策制定兩方面而言都應該是可控的，而主動型投資者則可以透過倉位元配置及構建加以控制。

5個結構性增長主題

展望未來，我們認為，五個關鍵主題將推動中國未來數十年的經濟發展。

消費升級 - 中產階級不斷數碼經濟 - 科技的廣泛應用加強了聯繫性，為網路安全、雲端、「軟體即服務」及智慧家居領域創造光明前景。增長的財富及對優質消費升級的日益渴望，將推動未來數十年對高端商品及服務的需求。

數碼經濟 - 科技的廣泛應用加強了聯繫性，為網路安全、雲端、「軟體即服務」及智慧家居領域創造光明前景。

綠色低碳 - 全球各國政府承諾推動環保及低碳轉型，而中國處於主導地位。可再生能源、電池、電動汽車及相關基礎設施的發展具有巨大潛力。平價電網（即可再生能源發電與電網現有電價相同）會帶來顛覆性的影響。

健康醫療 - 可支配收入快速增加，推動對醫療產品及服務的需求，包括醫院、醫療設備供應商、研究機構及藥品和補劑生產商。

財富管理 - 日益富足意味著消費金融、投資服務及保險的結構性增長。

作者：安本亞洲股票投資總監郭蕙嘉、安本亞洲股票投資經理李覲宇

編輯：陳紫瑩

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