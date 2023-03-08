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曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心

財金猛人追蹤 07:40 2023/03/08

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作為收息股專家，資深投資者曾淵滄在接受《Money Times》專訪時表示，「選收息股最重要是派息穩定，即使業績一時錄得虧損，也不會停派息，如中電 （00002） 。」

不過，曾淵滄提醒，當一些傳統被視為收息股的股價也大升時，就要小心。

「如果收息股大升，股價有機會到頂，投資者可以留意住股息率，如果股息率跌得太低，反映股價升了好多，息率每跌1厘，就會有人獲利離場。有人會諗，即刻走，賺10幾巴仙股價仲好啦。」

曾淵滄表示，「2018年中美貿易戰時期，公用股發揮了避險功能，股價跑贏大市。但當收息股變了炒股，炒下炒下，就炒完。」「中電本身係最傳統嘅收息股，大多退休人士買來收息，但變了炒股後，投資者見到升到咁高，就賣股獲利，所以中電股價咪跌，所以好難講有咩標準，要留意股價是否升得過高，當回吐壓力出現時，便自己衡量是否要獲利離場。」

更多曾淵滄投資心法，可見下圖。

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不過，若投資者買股的目的只是為了穩定地收息，曾淵滄則認為中電仍是穩陣收息的選擇。「兩電同政府簽署《利潤管制協議》，准許回報率為8%，所以中電可以因應情況加價，以確保公司的收入。」

由於這個原因，曾淵滄認為對中電的業務來說，並無所謂的「最壞時刻」，因其業績表現差主要是會計上的虧損，實際上，中電手上仍有充足現金流。

「中電手上仍有好多錢，可以長期穩定地派息，不過息口高低就見人見智啦，你覺得呢個股息率可接受嘅，就可以買。如果目的係收息，應該要睇一股派幾多錢，而唔係用股價來計有幾多厘，如果你覺得滿意嘅，就可以長揸，尤其是退休人士。」

更多收息心法，可見下圖。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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