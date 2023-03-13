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花旗有4隻醫藥股買得過（附盈利預測）

研究報告 16:47 2023/03/13

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內地政府在2023 年的首要議程是促進主要製藥公司的可持續研發，以緩解創新藥的定價壓力。根據花旗銀行一份中國醫療行業報告將石藥集團 （01093） 、微創醫療 （00853） 、中國生物製藥 （01177） 、國藥 （01099） 4隻醫療股配置調至「買入」評級。

報告指出，內地疫情高峰期間，醫院出現超負荷運行，醫院人流量激增、藥品和消耗品物流，導致因此內地醫藥製品分銷商受益。

花旗銀行將4隻醫療股配置調至「買入」評級，下文附2023年、2024年每股盈利預測，點擊下圖了解更多：

石藥集團 （01093） 於2022年能保持收入和淨利潤兩位數百分比增長的指引， 而石藥旗下治療中風的主打藥品恩必普（NBP）銷售將2023年持續增長。

    點擊圖片放大

專訪 曾淵滄 談收息心法【下一頁

微創醫療 （00853）
花旗預期集團旗下神經血管藥物能保持穩健增長，以及今年國家藥品集中採購（GPO）其血管藥物。

    點擊圖片放大

第二版

截至3月8日，石藥集團 （01093） 中午收報8.17元、微創醫療 （00853） 中午收報21.05元、中國生物製藥 （01177） 中午收報4.23元、國藥 （01099） 中午收報22.1元。

彭博綜合券商預測目標價，見下圖：

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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