受惠政府擴寬首置印花稅稅階，加上發展商為求修復去年第四季的失地，多個新盤連環推出，銷情亦報捷，但由於多以市價，甚至稍低市價出擊，而且備有多項付款及置業優惠，二手盤難以作直接競爭，面臨客源直接被搶走，並陷入捱打局面。

以剛過去的周末為例，一手交投高見420宗，按周升7倍之餘，更創下去年8月初，約7個月以來同期高位，但同一時間，二手交投量有所回落，據代理數據，10大屋苑於同時間錄18宗交投，按周跌28%。

除此之外，再以近期直連有新盤推出的屯門區作例子，面對NOVO LAND 2B期及飛揚2期接連登場，同區二手成交量隨即下滑，據區內代理指出，本月首6日，屯門區暫錄約25宗成交，相比2月同期約50宗買賣，減少達5成。

始終近期推出的新盤，價錢均貼同區二手價，加上本身單位質素、配套，甚至樓齡已具有優勢，二手物業卻難與其匹敵，就算業主願意擴闊議幅，進一步割價求售，但負責促成交易的代理，也更傾向為準買家推介全新盤，連帶睇樓量亦同步下挫，成交量又如何表現亮眼。

值得一提，一手成交量向好，也加速發展商推售步伐，下一批全新盤也快將湧至，元朗雨後、屯門飛揚2期，何文田站瑜一，均有機會在3月登場，由於無論價錢、戶型及賣點，均與其同區二手樓重疊，相信要待新盤銷售後期，部分向隅客回流二手市場，成交情況才見好轉。



▲ 新盤連環推 二手陷捱打局面