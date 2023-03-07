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日星減慢少子化 先解決土地問題

國際 21:35 2023/03/07

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東亞多個發達地區近年的出生率已下跌至危險邊緣，為了解決惡化速度有增無減的少子化問題，各地政府費煞思量。日本及新加坡不約而同認為，少子化一大徵結在於「土地問題」，因而設法為年輕夫婦提供更能夠負擔及空間更寬敞的居所，務求鼓勵國民生育，以至生多幾個。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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