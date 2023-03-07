日星減慢少子化 先解決土地問題 國際 21:35 2023/03/07 分享： 分享： 東亞多個發達地區近年的出生率已下跌至危險邊緣，為了解決惡化速度有增無減的少子化問題，各地政府費煞思量。日本及新加坡不約而同認為，少子化一大徵結在於「土地問題」，因而設法為年輕夫婦提供更能夠負擔及空間更寬敞的居所，務求鼓勵國民生育，以至生多幾個。 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 復常效應續發力 撐住美國經濟 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/01 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 2023/02/28 ChatGPT掀AI投資熱 哪些有潛力？ 你可能感興趣 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 21:39 2023/03/06 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 復常效應續發力 撐住美國經濟 22:40 2023/03/05 復常效應續發力 撐住美國經濟 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 22:15 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠敗部復活？ 最新專欄文章 國金札記 - 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 今日 尹錫悅推動和解 日韓貿戰見曙光 國金札記 - 復常效應持續發力 撑住美國經濟 2023/03/06 復常效應持續發力 撑住美國經濟 國金札記 - 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 2023/03/03 收拾脫歐爛攤子 辛偉誠務實翻身 國金札記 - AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 2023/03/02 AI恐淪罪惡工具 還靠Fact Check辨真偽 國金札記 - ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 2023/03/01 ChatGPT掀AI投資熱哪些有潛力？ 移民 人口 生育 日本 新加坡 東亞 黃循財 岸田文雄