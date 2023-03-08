中金：經濟增長靠內需投資 財金專欄 2023/03/08 分享： 分享： 3月5日，十四屆全國人大一次會議開幕會舉行，國務院總理李克強發表政府工作報告。政府對2023年經濟增長目標的設定為5%左右，這一目標的設置既兼顧了短期穩增長的需要、也規避了過度刺激。 要實現增長目標，主 ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 2023/03/07 瑞信陶冬：要再加息 市場認輸 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 2023/03/03 安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 2023/03/02 瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 2023/03/01 首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 2023/02/28 瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息 經濟 通脹 金融 人民幣 貨幣政策 GDP 財政政策 李克強 基建項目 宏觀分析