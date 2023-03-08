中金：經濟增長靠內需投資

3月5日，十四屆全國人大一次會議開幕會舉行，國務院總理李克強發表政府工作報告。政府對2023年經濟增長目標的設定為5%左右，這一目標的設置既兼顧了短期穩增長的需要、也規避了過度刺激。

要實現增長目標，主

...