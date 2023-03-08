  • 19°C
香港時間 : 2023308日 (週三) 01:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中金：經濟增長靠內需投資

財金專欄 2023/03/08

分享：

分享：

3月5日，十四屆全國人大一次會議開幕會舉行，國務院總理李克強發表政府工作報告。政府對2023年經濟增長目標的設定為5%左右，這一目標的設置既兼顧了短期穩增長的需要、也規避了過度刺激。

要實現增長目標，主

...

撰文 : 中金宏觀經濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

瑞信陶冬：要再加息 市場認輸
2023/03/07
瑞信陶冬：要再加息 市場認輸
安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀
2023/03/03
安本：政策保持寬鬆 中國經濟樂觀
瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族
2023/03/02
瑞士百達：香港稅務寬減 吸引富裕家族
首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會
2023/03/01
首源投資：經濟增長放緩 基建投資機會
瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息
2023/02/28
瑞信陶冬：美通脹超預期 7月仍要加息
經濟 通脹 金融 人民幣 貨幣政策 GDP 財政政策 李克強 基建項目 宏觀分析

上一篇文章

A股造雙底 中行勢向上

下一篇文章

摩通都話美數據假
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞信陶冬：要再加息 市場認輸
瑞信陶冬：要再加息 市場認輸
有政戲 - 夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？
夏寶龍籲港做風險管理 23條會加速？
中字股實力談 - 防治環境污染 光環盈利復增
防治環境污染 光環盈利復增
守穩上升通道 中海油服回升
守穩上升通道 中海油服回升
選股情報 - 後生一輩買樓難
後生一輩買樓難
專家樓論 - 居屋都可以蝕得甘
居屋都可以蝕得甘