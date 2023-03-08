港股昨日衝高回落，好淡爭持局面仍未有結果，兩會行情依然左右大局，但政府工作報告繼續支持外貿，以及推動加入CPTPP，有助提升海運未來需求。而海豐國際（01308）面對行業供過於求壓力，預期盈利倒退下，

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