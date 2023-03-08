海豐18厘息可買 財金專欄 2023/03/08 分享： 分享： 港股昨日衝高回落，好淡爭持局面仍未有結果，兩會行情依然左右大局，但政府工作報告繼續支持外貿，以及推動加入CPTPP，有助提升海運未來需求。而海豐國際（01308）面對行業供過於求壓力，預期盈利倒退下， ... 訂閱指定計劃免費送您3盒口罩，繼續幫您遠離病毒！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 保護自己同埋身邊嘅人啦! 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股天堂與地獄 恒指好淡角力未見真章（第四版） 2023/03/07 港股天堂與地獄 恒指好淡角力未見真章（第四版） 中字股實力談 - 防治環境污染 光環盈利復增 2023/03/07 防治環境污染 光環盈利復增 中字股實力談 - 港股快走出十字路口 恒指明日現買入訊號（第四版） 2023/03/06 港股快走出十字路口 恒指明日現買入訊號（第四版） 中字股實力談 - 中央政府換屆 大牛市將出現 2023/03/04 中央政府換屆 大牛市將出現 中字股實力談 - 弱彈之後 股強於市 好友等東風 （第四版） 2023/03/03 弱彈之後 股強於市 好友等東風 （第四版） 每股盈利 每股派息 市盈率 航運 李克強 CPTPP 亞洲 東南亞 海豐國際（01308） 銀行